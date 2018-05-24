把菲傭偽裝成實習生 韓航大千金再遭傳訊

大韓航空大千金趙顯娥時隔3年5個月再度接受司法機構調查，今（24）日因涉非法雇用菲律賓籍家政服務員遭到傳訊。（法新社）

2018-05-24 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空大千金趙顯娥2014年鬧出「堅果門」事件後，時隔3年5個月再度接受司法機構調查，今（24）日因涉非法雇用菲律賓籍家政服務員遭到傳訊。

《韓聯社》報導，南韓法務部首爾出入境外國人廳移民特殊調查組今日傳喚趙顯娥調查菲傭案，趙顯娥下午抵達首爾出入境外國人廳大樓時，針對媒體詢問是否承認非法雇用菲傭，僅表示「對引發非議感到歉疚。」

據悉，趙顯娥涉嫌和母親李明姬一起將一群菲律賓人偽裝成韓航實習生，入境後為趙家提供家政服務。但依據南韓法律，外國人在韓提供家政服務，必須持有在外同胞簽證（F-4）或結婚移民簽證（F-6）。

南韓出入境機構認為，韓進集團趙氏家族在近10年來，已從國外帶回20多名外籍家傭到趙亮鎬和趙顯娥家工作。該單位11日到韓航總部搜查時，掌握了韓航馬尼拉辦事處介入招聘一事，並為她們申請實習生簽證的線索。

南韓出入境機構認為，韓航職員按趙家指示，有組織性地招募菲籍傭工，除了韓航有關人事的負責人已在16日被傳訊，也將針對趙顯娥是否知道此事違法、牽涉本案的程度等進行調查。