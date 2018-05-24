全球暖化影響大 研究：將致米飯營養流失

不少亞洲國家的人民都將米飯當成主食。（歐新社）

2018-05-24 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕不少亞洲國家的人民都將米飯當成主食，不過美國一項研究卻指出，全球暖化會影響到我們所食用之植物的營養，在高二氧化碳環境生長的米飯，其營養價值會流失。

綜合報導指出，一項刊登在《科學進步》（Science Advances）期刊上的美國研究指出，雖然植物在生長過程中需要二氧化碳，但是這些年來人類向環境排放的二氧化碳不僅沒對植物造成幫助，反而還讓不少穀物的營養價值減少。研究團隊針對被全球超過20億人當成主食的米飯進行研究，結果發現在高二氧化碳環境下生長的稻米，其中的蛋白質、鐵、鋅含量都較少。

研究團隊指出，米飯營養價值越來越少此狀況對於富裕國家人民沒太大影響，因為他們可以有多元、均衡的飲食。不過卻對把米飯當成主食之國家的人民有影響，因為他們有70%的熱量攝取都來自米飯，可能沒有太多其他的機會攝取到營養素。

參與研究的華盛頓大學（University of Washington）教授艾比（Kristie L. Ebi）表示，如果科學家無法解決此問題，會造成全球性的營養缺乏，人們就需要有更多樣化的食物來源，這會是一個重大的挑戰。