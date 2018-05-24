小黃狗玩到清晨才回家 看「老爸」拿鐵條堵牠開大絕

泰國一隻小黃玩到清晨才回家，看到「老爸」拿鐵條堵他，開大絕賣萌立刻收服對方。（圖擷自รักหมา ทาสแมว）

2018-05-24 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前出現超級療癒的一幕，一隻小黃狗因為玩到早上才回家，被「老爸」當場抓個正著，拿著鐵條在家門口等牠，只見小黃眼神委屈、開飛機耳慢慢的走到主人面前聽訓，最後乾脆開大絕撒嬌鑽進主人懷裡，讓網友大呼：「天阿～融化了，這樣的狗給我來一打」。

泰國網友「ช่างไก่ คาร์เซอร์วิส」在臉書寵物社團《รักหมา ทาสแมว》貼出一部影片，畫面中的狗兒子小黃因為在外面玩太晚，一直到早上才回家，原PO氣到拿著鐵條在家門口等牠，但只見小黃遠遠看見老爸在生氣，一開始還不太敢靠近，直到老爸一直叫牠「來來來」牠才慢動作走到主人腳邊。

小黃滿臉愧疚還開著飛機耳仔細聽訓，楚楚可憐的樣子連主人都拿牠沒轍，最後乾脆開大絕，向前抱住主人的肚腩，一手還壓在主人拿著鐵條的右手上，彷彿在說「好嘛對不起啦，你不要生氣了，我下次不敢了」，超擬人的反應讓網友被萌得嫑嫑的，更吸引當地媒體採訪。

不少網友紛紛留言：「哈哈哈在外面跟朋友鬼混一整晚被抓包了吧！」、「好可愛喔，這眼睛誰受得了」、「小黃真的很愛你欸」、「這招要學起來」、「好你知道錯就好，看在你可愛的份上，晚餐給你加雞腿」、「爸爸最後完全被收服XDD」。

相關影片請見：