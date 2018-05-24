工會「間歇性」罷工影響450萬人 法鐵用這招補償乘客權益

法國鐵路工會4月起展開為期3個月的不定期「間歇性」罷工，許多乘客到站後才發現無車可搭。（路透）

2018-05-24 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿法國總統馬克宏政府提出的改革計畫，法國國家鐵路公司（SNCF）工會4月起展開為期3個月的不定期「間歇性」罷工，估計每日有逾450萬名乘客受到影響，為了彌補乘客受損的權益，法鐵決定退還所有旅客4、5月的一半交通費。

綜合法媒報導，從4月起鐵路工會發起的不定期「間歇性」罷工，造成乘客時常出現無車可搭的窘境，為了彌補乘客受損的權益，法鐵宣布將補償所有使用巴黎悠遊卡的旅客，退還4、5月的一半交通費至悠遊卡中，同時6月的車票也將以半價出售，巴黎法蘭西島大區主席佩克雷斯（Valérie Pécresse）稱，目前正與法鐵討論對於無車可搭的乘客做額外的補償。

佩克雷斯說，6月還會推出一個專門用於退款的網站，雖然對法鐵而言，可能會損失數千萬歐元，但她認為這是「極其負責」的做法，佩克雷斯同時也向鐵路工會喊話，她說：「我認為公會已經達到了他們該有的訴求，政府已經做出讓步，盼罷工能就此結束。」

法鐵工會為抗議總統馬克宏計畫在2023年前，裁掉10萬名國鐵員工，並開放競爭、取消國鐵員工特權等計畫，4月起發動為期3個月的「間歇性」大罷工，將持續罷工至6月28日。