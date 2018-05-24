義火車與卡車相撞脫軌 車頭全毀、車廂變形釀2死18傷

義大利一台火車，當地時間昨天晚間行經北部城市杜林郊外時，不慎與大卡車相撞，造成2人死亡、18人受傷。（美聯社）

2018-05-24 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一台火車，當地時間昨天晚間行經北部城市杜林（Turin）郊外時，不慎與掛有立陶宛（Lithuania）車牌的大卡車相撞，列車脫軌、毀損嚴重、車廂東倒西歪，造成2人死亡、18人受傷。

綜合媒體報導，這台列車原本預計要從杜林開往伊夫雷亞（Ivrea）郊區，昨天深夜11時20分左右（台灣時間今日清晨5時許），途中經過卡盧索鎮（Caluso），因不明緣由與貨運大卡車出「撞」況，事發當下衝擊力道過猛，1名首當其衝的火車技師、1名搭乘直升機送醫的傷患，均傷重不治。

報導指出，另外18人，包括鐵路工作人員與乘客們，分別受到程度不一的輕重傷；卡車駕駛則幸運逃過一劫。一名腳受傷的女倖存者憶述，「剎那間我宛如被人往後推一把，然後倒在地上；現場滿目瘡痍，我一度以為我會死翹翹」。

報導引述，鐵路部門回應，鐵路柵欄早在列車靠近前，就已降下適當距離，因此大卡車如何闖進去，以及為何與火車相撞，一切將待調查釐清。至於救難人員，目前仍在尋找罹難者的部分殘骸。