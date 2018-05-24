狠賣親生女還誆走失 她收了錢竟跑去買彩妝

余姓女子涉嫌販賣1歲7個月大的親生女兒。（擷取自微博）

2018-05-24 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州1名年輕媽媽日前以5萬元人民幣（約新台幣23萬4千元）代價，把1歲7個月的親生女兒賣給人口販子，還報警謊稱孩子走失，所幸警方識破後設計誘出歹徒，將孩子平安救回。

根據《新浪新聞》報導，本月21日清晨6點多，這名余姓母親慌忙地衝進火車站派出所要報案，稱其女兒前晚8點在火車站附近廣場走丟，請警方協助尋找。警方獲報後立即展開調查，調閱案發現場及周邊路段的監視器畫面，同時將女童的特徵通報鄰近單位加以協尋。

沒想到，警方調查後發現，現場並未出現過報案人與女童身影，接著發現在她供稱孩子走失的時間點，余女竟出現在另一間火鍋店吃飯，時間、地點均與所報案情兜不起來，研判本案必有蹊蹺。

經警方勸誘，余女終於坦承謊報，表示她在20日以帶女兒到鄭州遊玩為由，將女兒以5萬元人民幣的價格賣給人口販子，當天下午拿到錢後，立刻跑去買化妝品等高價物品，一舉揮霍掉人民幣6000多元（約新台幣2萬8千元）。

在警方安排下，余女以「反悔不賣了」為由，向涉嫌人口買賣的2名嫌犯取得聯繫，討價還價後雙方同意余女以多加1萬元人民幣的代價將女兒贖回，並在取款時將嫌犯逮捕，孩子順利脫身。

目前余姓女子及另外2名嫌犯均被以涉嫌拐賣兒童、人口販賣等罪刑事拘留，聞訊趕來當地的女童父親則向妻子真情喊話，要她在獄中好好聽話，「出來時，我和孩子來接妳」。