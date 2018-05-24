巴格達自殺炸彈恐攻 至少4死15傷

2018-05-24 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克首都巴格達今天上午發生一起自殺炸彈攻擊，共造成至少4人死亡，15人受傷。

根據《路透》報導，伊拉克軍方發言人在一份聲明中指出，巴格達西北部的什葉舒拉區（Shiite Shula）週四發生自殺恐怖攻擊，攻擊者身穿爆炸背心在沙克拉維亞（Saqlawiyah）公園入口處遭安全人員包圍後引爆背心，導致10多名平民死傷，攻擊者當場斃命。

伊拉克有關部門認為，本次自殺炸彈攻擊與武裝團體伊斯蘭國（IS）慣用手法如出一轍，但至今尚未有任何組織出面聲稱對此攻擊事件負責。