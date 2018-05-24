《紐時》：中國正企圖干涉各國民主政體

周澤榮曾捐1500萬美元助雪梨科技大學（University of Technology Sydney）蓋一棟「周澤榮博士大樓」。（歐新社）

2018-05-24 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自中國的澳洲富商周澤榮被指控涉嫌賄賂一位聯合國外交官，同時這名富商時常在政商界上捐助，有澳洲官員懷疑其是中國政府特工，認為中國正企圖干涉各國的民主政體。

據《紐約時報》報導，澳洲眾議院情報與安全聯合委員會（Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）主席哈斯蒂（Andrew Hastie）表示，日前被指控代表中國干涉澳洲政治的億萬富商周澤榮，被爆還涉嫌賄賂一位聯合國外交官，哈斯蒂強調：「他還同中國共產黨及其統一戰線有著廣泛接觸。」

數十年前移民澳洲的房地產開發商周澤榮，時常在政商界上捐贈鉅額，甚至還有自己的媒體，澳洲安全機構就曾警告政治人士，不應接受周澤榮和另一名華人的獻金，因為他們與中國政府有著密切關係；除了捐贈外，周澤榮還曾控告澳洲當地媒體，稱報導賄賂案有損其聲譽。

哈斯蒂警告：「在澳洲，中國共產黨顯然正在暗中干涉我們的媒體、我們的大學，並影響我們的政治進程和公開辯論」報導指出而這次賄賂聯合國官員的消息曝光後，意味著中國的干涉已經跨足了多個國界，令人憂心中國在試圖干涉各國的民主政體。

周澤榮曾辯稱他的政治獻金與中國政府無關，不過，對於賄賂案一事並未發表評論。