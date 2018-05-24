北韓嗆美再「不講分寸」 恐「以核相見」

北韓外務省副相崔善姬今（24）表示，若美方「侮辱北韓的善意」，可能重新考慮是否參與「川金會」。（美聯社）

2018-05-24 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前疑不滿美國、南韓聯合舉行的「超雷軍演」，揚言取消「川金會」，但美國仍持續與北韓方溝通，川普幕僚預計在本週末赴新加坡會見北韓官員。北韓外務省副相崔善姬今（24）則表示，若美方「侮辱北韓的善意」，可能重新考慮是否參與「川金會」。

《韓聯社》報導，北韓外務省副相崔善姬今表示，北韓已經對美方釋出善意，但美國若繼續妄為，將向北韓最高領導層建議重新考慮「川金會」。崔善姬說，北韓、美國能順利舉行「川金會」，還是兩方會「在對決場上以核相見」，完全取決於美方對北韓核武的處理方式，並稱美國不排除對北韓動武、要求北韓按「完全、可驗證、不可逆原則棄核」，以及傳出要北韓循「利比亞式棄核」，都是一派胡言。

崔善姬批評，美國在與北韓的溝通上「不自量力、不講分寸」，並稱美國將北韓棄核和棄核後遭逢政變的利比亞相比，「實在太不了解北韓」，如果北韓也以和美國相同的態度回應，則美國將體驗到「從未想像過的可怕悲劇」。崔善姬也稱，北韓不會乞求和美國對話，如果美國不願和北韓面對面交流，北韓也不會糾纏。

北韓預計在本月23至25日拆除豐里溪核試場，受邀的5國外媒記者已抵達現場。