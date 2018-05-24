躲過被整肅 曾為儲君之一胡春華 負責中國防汛抗旱及扶貧

中國國務院副總理胡春華。（圖擷取自網路）

2018-05-24 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕曾經並列中國儲君的孫政才與胡春華，前重慶市委書記孫政才已經落馬認罪，胡春華在最後關頭躲過整肅，並從廣東省委書記晉入國務院成為副總理，終於有新工作，將負責中國防汛抗旱總指揮及國務院扶貧開發領導小組組長。

綜合媒體報導，胡春華在國務院裡的工作分工，是在中共十九大領導班子改組的一個月後，也就是4月才被分配任務，就是農村扶貧及對外經貿，但到5月21日又有新工作，負責防汛及抗旱總指揮。

胡春華的新工作，被稱是吃力不討好，中國國家主席習近平宣稱2020年全面脫貧，只剩3年時間，等於3年間要讓1400萬赤貧脫貧，幾乎是「不可能的任務」，而對外經貿中最重點的中美貿易戰，卻由另一位當紅副總理劉鶴銜命主談，有媒體形容劉鶴是「虎口奪食」，攔截胡春華工作。

至於防汛抗旱大任，在中國的指揮系統中，歷任總指揮都是國務院副總理兼任，這次中國改變指揮系統，除了胡春華任總指揮之外，國務委員王勇也晉位成為副總指揮，另外，還成立一個應急管理部，由中共黨組書記黃明、部長王玉普掛雙領導，成為實質的應急管理部門，整合13部門指揮救災。