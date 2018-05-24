扯！整形醫邊聽嘻哈邊開刀 病患被凌遲到腦傷癱瘓...

鮑媞在手術室載歌載舞。（圖擷自YouTube）

2018-05-24 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），在手術時拍下聽嘻哈音樂唱跳的影片，過程中醫護團隊開心扭腰擺臀，最近她被控讓一名病患受到「災難性」的腦部損傷，甚至終身癱瘓。

綜合外媒報導，鮑媞在手術時聽嘻哈樂，還一邊手舞足蹈，看起來相當陶醉，還拍下影片與大家分享，最近她被病患家屬、26歲男子利博德（Ojay Liburd）指控，他的55歲母親可奈露絲（Icilma Cornelius）在2016年接受由鮑媞執刀的整形手術，過程中曾一度心臟停止，但鮑媞都未採取任何急救措施，或者緊急轉院治療。

利博德表示，直到最後一刻鮑媞才將可奈露絲轉往另家醫院，但因為腦部缺氧，造成腦部嚴重損傷，目前已經全身癱瘓，終身必須倚賴別人護理生活。利博德感嘆，「媽媽只是想參加婚禮前看起來完美，才去整形，但沒想到現在變成這樣。」

另外有一對姊妹瑪法蘭（Mitzi McFarland）和多莉（Kristine Dolly）指控，當初看了鮑媞的廣告才決定進行最新型的雷射抽脂手術，結果鮑媞竟用傳統的皮下抽脂手術，「我感覺好像被開膛手開胃一樣。」

鮑媞在過去4個月面臨5起醫療事故訴訟，還有4項案件未解決，但她目前仍然是一名整形外科醫生。

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