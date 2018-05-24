存爆香港ATM！中國大媽為省手續費 人民幣現鈔滿街跑

香港中銀大廈。（圖擷取自網路維基百科）

2018-05-24 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕近一個月來，香港各銀行存款機（ATM）經常處於「塞爆」狀態，經過媒體追蹤，發現是中國大媽為了省臨櫃手續費，改用ATM存現鈔，還互打電話通報，那個街頭的ATM還可以存款，導致全港ATM幾乎都被人民幣現鈔給塞爆，業務幾乎癱瘓。

《星島日報》報導，自3月26日起，中國銀行（中銀）在香港的存款，都要收手續，從15到50港元（約56元~185元台幣）不到，約是每次存款0.125~0.25的手續費，若高於港元10萬以上，另收手續費，最少50港元。

經過連續追蹤約一星期以上，上水、粉嶺、太子、將軍澳、大角嘴、旺角、筲箕灣等地區的人民幣現存款，絕大多數時間都處於滿鈔狀態，根本無法存錢，中銀行員也證實是存鈔機爆滿狀態，其中，北區的存鈔機更是銀行未開門就爆滿，原因是客戶連夜存款。

中港之間往來頻繁，竟然多人為了避開手續費，將現鈔存入ATM，尤其發現當中有不少是中港跑單幫生意人，以ATM存人民幣現鈔，再領港元，還可以賺到匯差。

在香港各銀行能夠同時存人民幣現鈔的只有中銀、南商、工銀亞洲及建行亞洲4家銀行，其中中銀在全港有逾230個ATM。