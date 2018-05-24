涉港獨《宮心計2》遭中國封殺 香港TVB卻否認慘賠3.7億

中港合資製作古裝劇集《宮心計2深宮計》遭中國禁播，香港TVB否認要賠錢。（圖擷自胡定欣IG）

2018-05-24 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港無線（TVB）與中國企鵝影視合拍的古裝宮廷劇《宮心計2深宮計》，在中國部分原訂於21日於騰訊網開播，但是臨陣遭到停播，且沒有開播時間表，目前，騰訊還在跟中國官方協商，不過，據報導，是將該劇女主角胡定欣列為港獨，以致傳出，TVB可以要負責賠上過億人民幣（約3.7億台幣），但TVB已否認這種說法，指已收製作費，中國版權問題跟TVB無關。

綜合媒體報導，《深宮計》由胡定欣、馬浚偉、劉心悠與馬國明等主演，中國部分未能同步播出，以致傳言四起，但目前，胡定欣在佔中運期間於社交平台上的照片及留言都被重新翻出來炒作，以致被禁播原因，全部指向中國報復港獨佔中、及中國國家主習近平夫人彭麗媛指示不准有「負能量」戲劇的揣摩上意。

《明報》報導，該劇是中港合拍，製作費過億港元，而大部分的資金是企鵝影視，香港TVB出資較小，其中，有關中國未能播出問題，製作單位要負責，就拆款問題，TVB可能要賠出這些高昂的製作費。

TVB副總經理（節目及製作）杜之克並沒正面回答有關中國禁播一事，不過表示，騰訊方面在解決之中，而TVB只處理中國以外的版權問題，中國內部的版權中國投資方自己處理，何時播放不關TVB的事，且TVB已收到製作費。