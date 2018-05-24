美中外長會晤 蓬佩奧：一中政策未變

2018-05-24 05:28

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天在被問及美國一中政策是否有改變時表示，「沒有改變」。中國外交部長王毅則呼籲美方恪守一中原則與美中三公報，妥善處理兩岸問題。

王毅今天前往美國國務院與蓬佩奧（Mike Pompeo）會晤。這是蓬佩奧接任國務卿後，與王毅首度見面。

面對中國媒體詢問美國在一個中國問題上是否有變化時，蓬佩奧簡單回覆表示，沒有改變，美國政策始終如一，沒有改變。

王毅則表示，注意蓬佩奧明確表示沒有改變，中國希望美方恪守一中原則與美中三公報，妥善處理兩岸問題。

美國國防部今天突然宣布取消邀請中國參加年度的環太平洋軍事演習，並表示此舉是對中國在南海持續軍事化的「初步回應」。

蓬佩奧表示，有和王毅談及此事，不過這是美國國防部的決定，應由五角大廈說明。但他也表示，美國對中國在南海的軍事化行動十分關切。

王毅回應指出，這是非常沒有建設性的舉動，是個輕率的作為，無助於雙方的相互了解。他希望美方改變這種負面思維，並說中美兩軍之間的交流合作有助於建設相互信任，有助於共同為世界和平做出努力。

他也為中國在南海的軍事化行動解釋說，中國是在自己的島礁上除了建設一定的設施之外，也建設一些必要的防衛機制，這是國際法賦予每個主權國家的權利，「這只是非常必須的自我防衛機制」。

他還以美國在關島、夏威夷也有軍事設施說明表示，「這是一樣的」，況且中國做的還遠遠不如美國的建設程度。

至於美國駐廣州總領事館外交人員聽見「奇怪」聲音後，受到輕微腦傷事件，王毅指出，沒有發現任何組織、任何個人做所謂的聲波干擾，中國會繼續與美方溝通，也建議美方展開內部調查。他還表示，不希望個案擴大化、複雜化、政治化，中方會依法保護所有美方外交人員安全。（編輯：何宏儒）