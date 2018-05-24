南海軍事化引眾怒 美國取消邀請中國參加環太軍演

中共轟6K自南海永興島升高，惹怒美菲。（圖擷取自《中國空軍網》）

2018-05-24 06:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十三日報導〕針對美國因中國將南海軍事化而決定取消邀請解放軍參加2018年的環太軍演，中國外長王毅表示，「這是個非常沒有建設性的作法，也是一個輕率的作法」。

王毅今天下午到國務院與國務卿龐皮歐會談。在共同記者會上，王毅說，希望美方改變這種負面思考，中美之間的兩軍軍事交流合作有助於建立相互信任，對世界和平與穩定做出努力。

美國國防部發言人羅根中校今天稍早宣佈，中國對南海爭議島礁持續軍事化，徒增區域緊張和不穩定。國防部已經取消邀請解放軍海軍參加2018年環太軍演，中國的行為不符合環太軍演的原則與目的。

王毅在記者會上回應說，外界批評中國在南海軍事化，中國在自己島礁上建設必要的防衛措施，是一個正常防衛權的行使，沒有軍事化問題，就像美國在夏威夷跟關島進行防禦部署，很正常，沒有必要炒作。

有中國記者問及，美國最近在對台政策上有很多改變，引起中國人民強烈不滿，要龐皮歐說明，美國對一個中國原則的問題是否有變化？龐皮歐則回答:「沒有改變」，美國政策一直是一致的。

王毅則說，中國各界確實關切美國的台灣政策是否有變化，他注意到龐皮歐明確表示，沒有變化，「我們也不希望有變化，也不應有變化」，因為這涉及中美關係的基礎，他們敦促美國恪守一個中國原則還有三個公報，務必妥善處理好台灣問題以免影響中美關係的發展。

對於美國駐廣州領事館疑似遭聲波攻擊事件，王毅說，美國外交官是個案，中國沒有發現任何人或任何組織進行聲波干擾，會繼續調查，也希望美國進行內部調查，不希望個案擴大、複雜化與政治化，更不希望與其它城市連結在一起，中國會依法保護各國外交人員合法的權益。