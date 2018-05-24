義大利民粹派執政 總統批准政治素人組閣

2018-05-24 03:28

〔中央社〕義大利反建制政黨五星運動和極右派聯盟黨，提名知名度不高的法學教授孔蒂出任新聯合政府的總理，總統馬達雷拉今天召見孔蒂後批准。

法新社報導，總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）說：「共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）下午接見孔蒂（Giuseppe Conte）教授，他授權對方籌組政府。」

五星運動（Five Star Movement）和聯盟黨（League）為組聯合政府，連日展開艱辛談判。孔蒂現在必須敲定閣員，名單獲馬達雷拉同意後，再尋求國會批准。