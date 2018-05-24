美方不滿南海軍事化 將共軍踢出環太軍演

2018-05-24 01:44

〔中央社〕兩年一度的環太軍演登場前夕，華爾街日報今天報導，美方決定撤回邀請，不讓共軍參加，表達對中國執意將南海軍事化的不滿，此舉恐在美中談判化解貿易戰之際加劇緊張關係。

環太平洋軍事演習（Rimpac）由美軍倡議發起，今年將是第26屆，預定6月下旬展開。這項號稱全球規模最大海軍演習一般以珍珠港為主場，時間長達數週。參演國家除參與聯誼與體育活動，各式艦艇還會從事多種海上演習。

自2014年起，共軍已連兩屆獲邀參加環太軍演。中國國防部發言人吳謙1月表示，中方已收到美方邀請，並派員參加2018年環太軍演中期計畫會，與美方協商演習事宜。

華爾街日報報導，美方官員透露，五角大廈內部討論數週後，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）做出中國不應參加本屆環太軍演的結論。

環太軍演有27國參與，展現國際軍事合作。報導說，美方邀請帶有政治意涵，代表接納參加演習的軍隊，共軍參與環太軍演，成為中國積極拓展影響力之際的重大受益方。

同樣的，美國撤回邀請也有政治意義。舉例而言，2014年爆發克里米亞危機後，美國便不讓入侵烏克蘭的俄羅斯參加環太軍演。

美方官員表示，中國駐華府官員已在今天上午獲知美方決定將共軍踢出環太軍演。

報導指出，美國對台軍售，過去常影響美中軍事關係，共軍獲邀參加前兩屆環太軍演，是華府與北京自2010年底以來致力改善兩軍關係的實質結果之一。美方決定撤回邀請，可能在兩國以談判避免貿易戰之際加劇緊張關係。

報導引述參議院一名密切關注此事的職員說：「我認為將他們（共軍）踢出環太軍演，將是重大政治宣示。」

中國近年積極開發南海，在相關島礁上部署通訊干擾設備等軍事設施，美國情報單位最近證實，中國已在南海部分島礁上部署地對空和反艦巡弋飛彈。面對外界憂心中國試圖動武解決南海主權爭端，北京當局一再聲稱部署的是「必要的國土防衛設施」。（編輯：何宏儒）