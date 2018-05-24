龐皮歐：川金「會不會」 金正恩說了算

2018-05-24 01:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐23日表示，原訂下月登場的美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會是否如期舉行，取決於金正恩的態度。

龐皮歐在美國國會眾議院外交委員會的一場聽證上被問到、暫定6月12日在新加坡登場的川金會是否會如期舉行時表示，這將由金正恩決定。龐皮歐說，川金會是金正恩要求見面、並獲川普同意，「我非常希望會議能舉行。」

龐皮歐曾於今年4月下旬與5月上旬兩度造訪平壤，並就川金會相關事宜親自會見金正恩；他本月初第2度造訪平壤時，還帶回3名遭北韓囚禁多時的韓裔美國人。