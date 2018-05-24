美國務卿承諾 遵守台灣旅行法

2018-05-24 00:30

〔中央社〕美國聯邦眾議員夏波今天表示，在台灣旅行法通過後，希望能邀請總統蔡英文到美國國會演說，也能與美國總統川普在白宮會晤。美國國務卿蓬佩奧表示，有信心遵循台旅法。

美國聯邦眾議院外交委員會今天舉行聽證會，邀請蓬佩奧（Mike Pompeo）針對美國外交強化，以及國務院預算與政策進行說明。

夏波（Steve Chabot）質詢時，將台灣稱為「國家」，因為台灣已經實際獨立超過半世紀，卻時常受到中國霸凌。他也談到美國國會剛通過並經由美國總統川普簽署生效的「台灣旅行法」，他希望在不久將來，蔡總統能到美國國會進行演說，並與川普在白宮會晤。

對此，蓬佩奧並未正面回覆。但他表示，對此法有一定了解，包括牽涉的急迫性，以及希望達到的訪問方向，國會可以對行政部門持續這麼做有信心。

夏波也透露，他今天將致函白宮國安顧問波頓（John Bolton），鼓勵他到台灣訪問。美國在台協會（AIT）新館預計6月12日落成，外傳波頓可能受邀出席落成典禮。

蓬佩奧也證實美國駐中國廣州領事館外交人員聽見「奇怪」聲音後，受到輕微腦傷。這起事件令人想起美國駐古巴外交人員曾罹患神祕疾病。

蓬佩奧表示，正在調查中，也請求中國協助，中國也承諾會維護美國外交人員安全。（編輯：劉學源）