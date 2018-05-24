自稱川普前小三 「狂暴丹尼絲」獲專屬日

美國加州西好萊塢市將5月23日定為「狂暴丹尼絲日」，並將市鑰頒給美國總統川普（左）的前小三、成人片女星「狂暴丹尼絲」（右）。（法新社檔案照）

2018-05-24 00:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州西好萊塢市（West Hollywood）已將5月23日訂為「狂暴丹尼絲日」（Stormy Daniels Day），該市市長與市議員還在當日午後於一家成人情趣用品店所舉行的典禮上，將市鑰交給這位自稱曾是美國總統川普小三的成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）。

被視為LGBT（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）聚集地的西好萊塢市官員表示，表彰本名史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）的「狂暴丹尼絲」，在於「狂暴丹尼絲」在當前政治喧囂之際，證明自己即便遭受安全威脅與極度恐嚇，仍有勇氣對當權者說真話。

「狂暴丹尼絲」宣稱在2006年成為川普小三，兩人關係維持約一年；2016年美國總統大選前夕，川普律師柯恩支付「狂暴丹尼絲」13萬美元的封口費，但「狂暴丹尼絲」稍後反悔，提告要求封口保密無效；至於柯恩支付的封口費，也被踢爆並非其原本宣稱的自掏腰包，因為川普事後已將封口費還給柯恩。川普否認與「狂暴丹尼絲」有染，但承認把封口費還給柯恩。

西好萊塢市位於洛杉磯好萊塢與比佛利山之間，人口36000人，該市領導階層看似與川普不太對盤，已通過不少反對川普政策的決議案，這回宣布「狂暴丹尼絲日」，就是該市的反川普政府運動之一。