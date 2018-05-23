美澳研究新型光療法 腸道上裝LED徹底解決便秘

美國華盛頓大學與澳洲福林德斯大學聯合在《腸胃學》期刊上發表最新研究，闡明透過新型的光療法，能夠有效改善便祕的問題。（圖擷取自福林德斯大學官網）

2018-05-23 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓大學（UW）與澳洲福林德斯大學（Flinders University）聯合在《腸胃學》（Gastroenterology）期刊上發表最新研究，闡明透過新型的光療法，能夠有效改善便祕的問題。

華盛頓大學與福林德斯大學研究人員，從藻類中萃取名為「ChR2」的光敏蛋白質，透過基因改造工程讓小鼠擁有光敏蛋白，再將能夠無線遙控的微型LED藍光安裝在小鼠腸壁上，當藍光啟動時，能促進腸道肌肉細胞收縮並排出內容物。

弗林德斯大學教授尼克．斯賓塞（Nick Spencer）表示，這項應用光遺傳學的技術沒有任何副作用，不像使用瀉藥會讓人產生胃痛、胃痙攣、腹脹或出現依賴性問題；美國華盛頓大學胡鴻振（Hongzhen Hu）博士補充，但這項技術只能透過基因改造工程進行。

胡鴻振博士提到，整個研究團隊都是生物學家，不是醫師，因此若要進行臨床實驗，需要和醫學單位共同合作，但現在已有來自全球各地的學術單位聯絡洽詢，「問我們是否需要志願者」，因此這項技術未來有望使用在人類身上。