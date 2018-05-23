負債7.5兆要撙節 大馬部長減薪10％、裁4部會

高齡92歲總理馬哈地今日主持新政府首次內閣會議，宣布4項撙節措施。（美聯社）

2018-05-23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新政府今（23）日首度召開內閣會議，宣布4項政府瘦身計畫，希望減輕約1兆馬來西亞令吉負債（約新台幣7.5兆元），包括內閣部長減薪10%、公務員加薪待定、解雇1.7萬名政治委任的公務員、裁減4個部會，光是最後1項，1年就可省下約5億馬來西亞令吉（約新台幣37.6億元）。

綜合外媒報導，高齡92歲總理馬哈地今日主持新政府首次內閣會議，宣布4項撙節措施，包括所有內閣部長將減薪10%，並歡迎基薪比部長還高的高級官員自願減薪，但不強制。經濟學者巴佐雅巴戴說，這可為政府每年省下300萬令吉（約2260萬新台幣）。

對於前政府在大選前承諾公務員7月加薪一事，新政府將重新檢討。政府中的1萬7000名政治委任公務員的合約也將會被終止，但會確保低薪者不受影響，也將重新評估這些人的資歷，考慮是否再聘回他們。

馬哈地也宣布將解散國家教授理事會、陸路交通委員會（SPAD）、大馬特別事務局（JASA）和新村發展暨治安委員會（JKKKP）等4個部會，以節省政府開支。《海峽時報》估計，隨著上訴4個部門被解散及廢除，估計有3000名公務員解約。

巴佐雅巴戴指出，解散上述4單位，預計每年職員薪資成本可省下2億令吉（約15億新台幣），行政成本則可省下3億令吉（約22億新台幣），「除了能節省各項行政成本，也可削減官僚主義和職務重疊的現象。」