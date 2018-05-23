學生把女師打到腦震盪 家長：是她靠太近

2018-05-23 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國一所小學發生一起學生揍老師揍到腦震盪的暴力事件，因為這名小學生未滿14歲，受害女老師只能對其家長提告。沒想到這個小孩的恐龍家長竟辯稱老師自己也有錯，是老師太靠近孩子，孩子才會攻擊孩子，「就跟靠近蛇會被咬一樣很正常」，讓人咋舌。

根據中國媒體報導，事件發生於去年4月13日，中國廣西南寧良慶區，周姓女教師在班上課，課間教室後方傳來巨響，原來是一名廖行男學童的桌椅倒了，周女念了這名廖姓男學童，要其「坐下，乖點」，但廖姓學生只是站著不說話周女見狀便走到廖姓學生面前要將他帶到座位上，但廖姓學生不服，拿起地上的雨傘就往周女的頭打去，周女稱「這個學生當時什麼話也沒說，就直接拿東西打我。但因為速度太快，也沒看清，而且當時人被打到很暈。」當下她先用手摀著耳朵，叫學生趕快坐好，之後便到醫院包紮。

想不到到醫院檢查以後，周女的耳朵已經被打出了血，經醫生診斷，還有腦震盪的症狀出現，左耳挫傷，縫了好幾針。事發後該班級的學生將事情始末告訴了班導師，廖姓學生的家長也先為周女付了5000元人民幣（約2.3萬元新台幣）的醫療賠償費用，但周女從此有了陰影，不敢再到該班級上課。

後來周女決定對廖姓學生的家長提告，地方法院在本月21日審理此案，庭上學生家長表示，這名老師會被打，是因為離他的孩子太近，所以老師也有錯，「就好像你看見那條蛇，你一抓那條蛇被蛇咬，這個是正常的。」學生家長也指出，當時孩子的桌椅是被其他同學惡作劇推倒的，但作為一個老師的周女卻沒有耐心去了解，因此兩人都有錯。

法庭上雙方各執一詞，但經過協調以後達成和解，學生家長給了1萬2800元人民幣（約6萬元新台幣）做為賠償，周女也決定不再追究此事。