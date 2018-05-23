無印良品被罰屬舊聞 中媒炒作施壓台灣改名

2018-05-23 21:42

〔中央社〕中國媒體今天報導，無印良品（上海）先前將原產國標註為台灣被罰人民幣20萬元。然而，這項處罰早在3月22日就裁定，中媒選在中國施壓國際航空業更改台灣稱呼之際報導，頗有炒舊聞造勢意味。

中國工商報微博今天下午表示，4月2日，無印良品（上海）商業有限公司因未妥善履行進貨查驗義務，銷售「錯誤標註原產國台灣」的商品，被上海市工商局檢查總隊罰款人民幣20萬元（新台幣約95萬元）。

細究這項行政處罰訊息可以發現，此事發生在2017年8月5日，但中國官方裁定處罰的日期為2018年3月22日，處罰公示日則是4月2日。以此計算，從公示日至今已有一個多月時間。

作為中共宣傳機器的中媒，刻意將無印良品（上海）一個多月前被罰的訊息，選在今天發布，時間點的選擇值得玩味。

中國民航管理總局4月25日向36家飛行中國航線的境外航空公司發出信函，要求更改對台灣和港澳的稱呼，不得列為獨立國家，修改期限為30日內，也就是5月25日為最後期限。

距離改名大限日僅剩2天，中媒環球網今天上午公開點名10多家尚未低頭的國際航空公司，其中全日本空輸以及日本航空也因未配合改名，被列入其黑名單。

由此看來，無印良品（上海）被罰的舊聞選在此時透過媒體發布，用意明顯。除為迫使其他國際航空業者改名製造輿論壓力，也意圖藉此舉迫使日籍航空業者發揮「示範作用」。