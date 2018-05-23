東京奧運賣力宣傳「志工的意義」 網友：比奴隸還不如

距離2020東京奧運只剩2年多的時間，但對籌備方日本來說，面臨的最大問題是人力不足。（路透）

2018-05-23 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020東京奧運只剩2年多的時間，但主辦國日本來說，面臨的最大問題是人力不足，不過近日許多日本網友議論，質疑籌備委員會寧可花錢請廣告公司宣傳「當志工的意義」，也不願負擔志工的交通、住宿費用，只想靠免費志工解決人力問題，讓網友怒批「奴隸的主人好歹會負責吃住耶」。

2020年東京奧運的籌備委員會今年3月曾公布秋天將開始募集志工，當時宣布約需要8萬人，但籌委會指，若志工不住在東京，需由本人承擔往返東京的交通或者住宿所需的費用，導致大批日本網友氣炸。

沒想到近日籌委會再度發言時卻提出，要想辦法讓大家願意來當免費志工，主張要更積極宣傳「當志工的意義」，這項作法再度引發網友砲轟，紛紛在網路發文怒嗆「東京奧運擺明不想為勞力付錢真的很爛」、「奴隸的主人好歹會負責吃住耶」、「有趣的是不願意補貼志工，卻願意付錢給廣告公司宣傳當志工的意義」、「腦袋真的有問題，至少該提供住宿和飲食吧」等，甚至有人引用知名日劇《月薪嬌妻》的一段台詞諷刺「要強迫我當免費志工嗎？」、「這就叫做剝削啊！」