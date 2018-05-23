面積如同台灣！中國沙塵暴「吞噬」縣城畫面驚人

2018-05-23 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國西北地區日前爆發強烈沙塵暴，10分鐘內就讓當地的紅柳灣鎮陷入茫茫塵土，能見度只有10公尺，吞噬畫面令人震撼。

綜合媒體報導，事件發生在20日傍晚6點左右，中國甘肅省阿克塞哈薩克族自治縣，遭到沙塵暴大面侵襲，吞噬過程被拍攝下來，短短10分鐘內就讓全縣壟罩其中，影響面積達3萬平方公里，相當於一個台灣的大小，畫面相當駭人。

當地氣象單位也隨即發出黃色警報警告鄰近縣市，沙塵暴將在12小時內抵達。並提醒當地民眾，甘肅南部這兩天也可能出現，像是山洪、暴雨等強對流天氣，需多加留意。

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