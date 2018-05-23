爆破核試場前夕晚宴4國媒體 北韓端「炸龜肉」上桌

北韓官方在酒店餐廳中招待記者們食用自助餐，有魚翅湯、牛排、火鍋，菜色中還有炸烏龜。（圖擷取自格林菲爾德推特）

2018-05-23 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕美、英、俄、中4國採訪北韓核試場爆破拆除的記者昨（22）日抵達北韓元山機場，於下榻飯店接受北韓招待，2名英國記者指出，他們在晚宴中食用火鍋、牛排、炸烏龜和魚翅湯等食物。

英國《天空新聞》2名記者麥可．格林菲爾德（Michael Greenfield）與湯姆．雀帥爾‏（Tom Cheshire）在推特中提到，北韓官方在酒店餐廳中招待記者們食用自助餐，菜色有魚翅湯、牛排、火鍋與炸烏龜等菜餚，餐廳裡所使用的餐具都是銀製的，他們形容「在這個人民飽受飢荒、貧困折磨並不斷受苦的國家中，這樣的經驗是令人感到混亂的」。

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湯姆提到，他們昨天下飛機後，每名記者的行李都會被1名「優秀的」北韓官員檢查，衛星電話與輻射計量器都被沒收，儘管已向當局抗議，卻被回覆核子試驗場爆破秀相當安全，「不會需要用到這些工具」。

麥可指出，他們在今（23）下午5時10分（台灣時間下午4時10分）搭乘火車前，一邊等待南韓記者團搭機前來加入他們的行列，一邊和北韓當局申辦當地的手機SIM卡，但「這並不是一個很快速的過程」；現在5國記者團均在時速35公里的火車上，預計明（24）日破曉後抵達核子試驗場所在地。

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The lunch banquet. Featuring fried turtle and shark fin soup, sadly. pic.twitter.com/EGQH2P9MUV — Tom Cheshire （@chesh） 2018年5月22日

英國記者對於北韓提供的用餐品質，形容「在這個人民飽受飢荒、貧困折磨並不斷受苦的國家中，這樣的經驗是令人感到混亂的」。（圖擷取自格林菲爾德推特）

麥可指出，和北韓當局申辦當地的手機SIM卡，「這並不是一個很快速的過程」。（圖擷取自格林菲爾德推特）