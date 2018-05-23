5封家書勸他搬出去無效 父母告「啃老兒」勝訴了...

2018-05-23 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月時，美國紐約州雪城（Syracuse）1對父母向法院控訴他們的兒子羅頓多（Michael Rotondo）長期沒有工作，也不負擔家庭開銷，一直在家啃老，期間父母嘗試寫5封家書勸離，但羅頓多都當耳邊風，氣得父母向法院提告。5月22日當地最高法院判定羅頓多敗訴，必須立即搬出父母的房子。

綜合外媒報導，羅頓多在22歲時搬回老家與父母同住，直到他要30歲時，父母見他一直在家「啃老」不找工作，決定寫家書勸導兒子離家。

羅頓多從今年2月2日至3月30日期間收到父母5封家書。第1、2、4封以嚴厲的口吻要求羅頓多離家，「我們不准你再搬回來」、「限你1個月內搬出去，否則要告你」；第3封以錢利誘他搬出去「這有1100美元（約新台幣3萬3000元）給你，先找間好房子住，再來找份工作！」第5封則是以修好家中的故障車子為由，鼓勵他離家。

未料羅頓多沒有感受到父母的用心良苦，依然待在家裡啃老，因此羅頓多父母今年4月向法院控訴。5月22日開庭時，法官格林伍德（Donald Greenwood）要求雙方和解，但羅頓多拒絕，並反駁父母的控訴，但法官依據父母提供的家書，判定羅頓多的父母勝訴。

事後，米高接受訪問時，批評判決荒謬，並稱他其實有在工作，但被問及是什麼工作時，他又含糊地回答：「我的事業是我自己的事。」（My business is my business.）。