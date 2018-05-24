大馬前首相控警查案偷吃巧克力 民眾為警送暖反諷

2018-05-24 00:03

〔中央社〕馬來西亞前首相納吉引發眾怒，他指控警方搜索他的住家尋找貪汙證據時，偷吃冰箱內的巧克力和食物。民眾利用社群媒體發起一項活動，鼓勵大家送巧克力給警察，藉此嘲諷納吉。

路透社報導，擔任大馬首相將近10年的納吉（Najib Razak）被控竊取國庫數以百萬計美元，他領導的長期執政聯盟國民陣線（Barisan Nasional）在9日國會大選意外落敗後，納吉立即遭到檢警調查。

納吉堅決否認有不法行為，他並透過律師指控警方在他住處搜索證據時，狼吞虎嚥冰箱內的食物和巧克力。納吉此舉在網路上引發公憤，促成了＃chocs4cops活動，鼓勵大家送巧克力給警察。

律師卡辛（Siti Kasim）在臉書（Facebook）發起＃chocs4cops活動，鼓勵民眾本週六（26日）送巧克力到各地警察局，數以千計網友留言評論並允諾參加。

她說：「你知道嗎？我的直覺反應是：『真是一名小氣鬼』。你抱怨有人偷吃你的巧克力？這真是太荒謬了。對我來說，為這樣的事大呼小叫，非常愚蠢。」

大馬警方近日針對納吉及其家人住宅進行搜索，查獲近300個箱子裝有豪華手提包、手錶、珠寶以及一堆現金。

一名網友發推文說：「納吉先生，警察吃了你冰箱內的巧克力，你就大驚小怪。你侵吞了我們所有的錢，又怎麼說呢。」

大馬警方商業犯罪調查部門主任辛赫（Amar Singh）承諾：「如果發現（警察吃巧克力）指控是真的，將會嚴厲懲處…」