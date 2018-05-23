火車時速35公里 記者團「長途跋涉」赴北韓核試場

2018-05-23 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓邀請美、中、英、俄及南韓5國記者團見證核子試驗場爆破拆除，記者團今（23）日下午已搭乘專用列車前往豐溪里，不過路途遙遠，車速也不快，如果一路順利，可望於明日白天抵達目的地。

《韓聯社》報導，南韓記者團被北韓多日「已讀不回」，今日下午終於抵達北韓元山市葛麻機場，隨即前往媒體中心收拾採訪用具、整理行裝，5國記者團也在下午5時10分（台灣時間下午4時10分）搭乘火車前往豐溪里。

報導稱，這列火車從北韓元山站出發，鑒於北韓鐵路年久失修，火車以約每小時35公里的速度駛向載德站，路程約12小時，下火車後再乘汽車、徒步到21公里外的核試場，據悉，最後一段路程要步行約1小時，如果一切順利，可望於24日白天抵達目的地。

記者團屆時將親眼見這北韓爆破核試場坑道，但為避免核洩露危害人體，必須在安全距離外拍攝。據最新衛星照片顯示，可參觀西側和北側坑道爆破場面的展望台已經搭建完成，道路也已修整完畢。

報導指出，據分析，豐溪里核子試驗場共有4條坑道，1號坑道在第1次核試後被汙染關閉，進行第2次至第6次核試的第2號坑道則已坍塌棄用，僅剩3號、4號坑道完好可用。

核試場爆破拆除完畢後，記者團將返回元山媒體中心，並經由中國北京各自返國。