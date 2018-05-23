中國把古朝鮮史歪曲成中國史 韓媒解析其真正意圖

2018-05-23 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國學術界最近對韓國歷史的有了新的解讀，將韓國史上的古朝鮮與「三韓」歸屬在中國歷史的一部分，不但引起南韓學術界的批評，也有人質疑中國是意圖製造當北韓政權崩潰時，佔領該地區的歷史正當性。

《朝鮮日報》報導，中國過去曾進行「東北工程」，將高句麗歸於中國歷史後，東北亞歷史財團韓中關係研究所表示，近期出版的《古朝鮮史研究動向》 書中聲稱，「古朝鮮一開始是中國周朝的地方政權。三韓是商朝遺民流亡到韓半島成立的國家。最終，古朝鮮和三韓的全部領土是中國歷史的一部分」

南韓又石大學趙法種教授表示，中國研究古朝鮮史有三種研究方向，分別是「否定檀君朝鮮」、「箕子朝鮮的歷史化」、「作為中華歷史的古朝鮮史」，中國主張檀君是神話，不承認箕子以前的古朝鮮實體，甚至硬是復活早被中國歷史學家顧頡剛等人判定非歷史事實的「箕子東來說（商代的遺民箕子往東方去，最終成立了箕子朝鮮）」。他批評中國 「完全不考慮南韓學術界已經體系化並提出了反論的內容，只是在進行與『漢族中心主義』、『中華民族主義』掛鉤的研究。」

不過《古朝鮮史研究動向》的筆者們分析認為，是北韓的古朝鮮史研究太過誇張，反讓中國進行歪曲歷史找到了藉口；北韓以在1993年於平壤發現的「檀君陵」為起點，認為古朝鮮建國於公元前3000年，主張「大同江文化」是世界五大文明之一；但這主張未獲國際認同。

有分析認為，所謂「韓國史最初一開始就是中國史的一部分」，與去年中國國家主席習近平和美國總統川普舉行的高峰會中提到的「韓國歷史是中國歷史的一部分」的主張不無關係，這種邏輯並不止於古代史，而是進而主張中國對韓半島北部地區的「歷史優先權」，其意圖可能是想製造當北韓政權崩潰時佔領該地區的歷史正當性。