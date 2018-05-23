可憐少女幫傭領不到錢 討薪卻慘遭勒斃分屍12塊！

2018-05-23 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名少女為了幫助家計外出打工，透過仲介公司到印度首都新德里（New Delhi）的人家裡幫傭，辛苦工作了許久，工資卻遲遲沒拿到。本月初少女決定不再忍氣吞聲，直接找仲介公司老闆要回欠薪，沒想到對方竟找幫手一起對少女下殺手，分屍12塊，十分兇殘無人道。

根據外媒報導，年僅16歲的庫馬里（SoniKumari）在約莫3年前從貧窮的家鄉賈坎德邦（Jharkhand），和另外2名少女被30歲的仲介公司老闆卡爾凱特（Manjeet Singh Karketa）介紹到新德里的一戶人家當幫傭，每個月工資固定6000盧比（約2400元台幣）。這家人會將工資直接撥給卡爾凱特，但卡爾凱特卻扣押著押金遲遲未轉撥給庫馬里及另外2名少女。

最後庫馬里決定辭職返鄉，並向卡爾凱特要求拿回這3年來應該拿到的薪資。卡爾凱特聞言便向庫馬里表示約在本月3日到他的住所談談。當天庫馬里堅持拿回欠薪，卡爾凱特竟然連同仲介公司的另2名合夥人將其勒斃，人死以後還不罷休，將庫馬里的屍體剁成12塊，丟棄在一處下水道企圖滅跡。

隔日庫馬里的屍體被人發現並報警，警方將屍塊拼湊在一起後拍照留證，再挨家挨戶要求幫忙指認屍體，終於在上周四（17日）成功將卡爾凱特等3名嫌犯逮捕歸案。