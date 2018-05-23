罕見畫面！加拿大「大貓」搶地盤 怒吼激似人類叫罵

猞猁總共有4種「歐亞猞猁」、「加拿大猞猁」、瀕臨絕種的「南歐猞猁」及體型最小的猞猁「短尾貓」。圖為「南歐猞猁」（俗稱：伊比利亞或西班牙猞猁），主要棲息於西班牙西南部。（歐新社）

2018-05-23 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕罕見！近期有民眾目睹2隻加拿大的大型貓科動物吵架，牠們疑似「喬地盤」而發出怒吼聲，由於聲音激似人類吵架，相當稀奇，引起網路熱議。

綜合媒體報導，5月18日，1名女駕駛路易士（Nicole Lewis）行經美國密西根州與加拿大交界的艾弗里湖（Avery Lake）時，遇上兩隻正在爭吵的「加拿大猞猁（Lynx canadensis）」。

由於「加拿大猞猁」主要棲息於加拿大和阿拉斯加的北部森林，牠們出現在艾弗里湖相當罕見，因此路易士決定錄下牠們的身影，並PO上網分享。

影片上傳後，吸引許多網友熱烈討論，「牠們是不是在爭男人」、「難道是小三與正宮對決」，對此1名研究猞猁的生物學家普爾（Kim Poole）說明，由於畫面不清晰，無法確認性別，但疑似為2隻成年雄性猞猁在爭奪地盤。

一名救援大型貓科動物組織的創始人巴斯金（Carole Baskin）則認為，這兩隻猞猁應該是在進行交配前的前戲，「牠們有好的頭部碰頭部」，但她也開玩笑說兩隻可能為母子，貓媽媽正在對成年的兒子說「現在沒有免費的午餐了，你要靠自己了」。

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