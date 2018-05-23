民調：南韓對北韓友好比例 今年大幅飆升

南韓週三（23日）發布的一項民調顯示，認為北韓是合作夥伴並支持兩韓統一的南韓人，今年的比例大幅增加。圖為4月27日「文金會」。（美聯社）

2018-05-23 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓週三（23日）發布的一項民調顯示，認為北韓是合作夥伴並支持兩韓統一的南韓人，今年的比例大幅增加。

《韓聯社》報導，南韓「國家統一研究所」（Korea Institute for NationalUnification，KINU）4月5日至25日對1002位成年人進行調查，結果顯示，儘管兩韓政治和軍事處於對抗狀態，有61.8%受訪者同意與北韓進行經濟交流和合作。

KINU過去也做過類似調查，2015年，兩韓經濟關係相當密切時，這項數據為68.7%，2016年跌到56.4%，2017年為46.9%。值得注意的是，這是在4月27日「文金會」登場前的民調結果。

根據KINU民調，認為北韓是合作夥伴的受訪者，從去年的36.3%上升到今年的52.6%；然而，今年仍有58.2%受訪者認為需要提防北韓，去年民調結果為75.5%。

對於南韓是否可能與北韓領導人金正恩進行對話和談判，26.5%受訪者表示贊成，大幅高於去年的8.8%，同一問題的負面答案也從去年的76.3%降到48%。KINU指出，對於和北韓對話和談判，受訪者仍處消極態度，但對北韓的信任度似乎有所上升。

另外，有70.6%受訪者認為，兩韓統一是必要之事，去年為57.8%。值得注意的是，有27.3%受訪者認為統一是「非常必要的」，去年僅13.8%受訪者選擇這個答案。