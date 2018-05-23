李鵬女兒 電力一姐李小琳疑被退休 自稱清白乾淨

2018-05-23 17:23

〔中央社〕媒體報導，有「電力一姐」之稱的紅二代李小琳18日自中國大唐集團副總經理職務申請退休。李小琳是前中國國務院總理李鵬之女，曾被指在海外有鉅額存款。

鳳凰財經報導上述消息，指中共中央組織部同意了李小琳的退休申請。

23日，大唐集團召開擴大會議，李小琳發表退休感想，提到自己出身紅色革命家庭、感謝父母的言傳身教。李小琳的父親李鵬，在1989年六四事件時支持軍方血腥鎮壓抗議學生，備受爭議。

李小琳的感想中還特別提到，2003年後她領導中電國際、中國電力、中電新能源的發展，直到2015年企業資產有人民幣1700多億元（約新台幣8000億元），財務穩健，「企業、個人清白乾淨。」

根據美聯社2015年的報導，國際調查記者同盟（ICIJ）發現，李小琳及其丈夫曾持有匯豐銀行瑞士分行的秘密帳戶，存款達248萬美元。

2016年從巴拿馬法律公司外洩的巴拿馬文件則指出，李小琳夫婦是一家海外基金的受益權所有人，而此基金是英屬開曼群島Cofic Investments公司的唯一股東。這家公司成立時，李鵬還是中國總理。

2015年對李小琳來說是多事之秋。海外媒體博聞社報導，當時中國電力投資集團公司重組，6月初李小琳以中電集團前副總經理、香港上市中電國際董事長的身分前往香港，卻被禁止出境。外傳李小琳因涉貪被查。

同年7月初，李小琳調任大唐集團的副總經歷，外界視此為貶官，官方則稱這是正常的人事變動。

今年1月公布的第13屆全國政協委員名單中，已經擔任兩屆、10年政協委員的李小琳並未連任。

李鵬家族長期掌控中國水電領域。李鵬曾任中國水電部長，女兒李小琳35年的公職和國企生涯與電力事業有關，兒子李小鵬則曾任5大電力公司之一的華能國際董事長，現為中國交通運輸部長。