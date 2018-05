今夏必讀的5本書 比爾蓋茲書單出爐

微軟共同創辦人比爾蓋茲。(美聯社)

2018-05-23 15:57

〔即時新聞/綜合報導〕炎炎溽暑即將到來,微軟創辦人比爾蓋茲在個人網頁「Gates Notes」開出今夏推薦書單,這次上榜的書籍題材雖然較為深沉,其中不乏如「人類會在何處終結」與生死相關的大哉問,但比爾蓋茲也向讀者保證,「這些書本讀起來都很有趣,而且大部分篇幅都很短,請不要錯過」。

比爾蓋茲2018年夏季書單:

▼《李奧納多‧達文西》,由艾薩克斯(Walter Isaacson)所著。比爾蓋茲評道,達文西是他認為有史以來最迷人的人物之一,本書作者則是曾撰有《賈伯斯傳》的美國著名傳記作家艾薩克斯,後者在書中穿針引線,把達文西生命中不同的面向完整地集結成冊,並剖析其背後原因。

▼《萬物皆有因,與其餘我曾愛過的謊言(暫譯)》(Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved),由鮑勒(Kate Bowler)所著。這是比爾蓋茲今年書單中的唯一一本回憶錄,作者敘述被診斷出罹患末期大腸癌後的日子,以其神學院教授的身份,如何看待即將到來的死亡。

▼《林肯的中陰身》(Lincoln in the Bardo),由桑德斯(George Saunders)所著。中陰身又稱作中有、中陰,是佛教術語,意指生命在死亡之後,到下期生命開始之前的存在狀態,屬生命輪迴的一部份。這是本次書單中唯一一本小書,全書幾乎以對話體裁寫成,融合歷史、奇幻的敘事風格,探討生命深層的意義。

▼《起源故事:萬物大歷史(暫譯)》(Origin Story: A Big History of Everything),由克里斯蒂安(David Christian)所著。作者曾撰有《大歷史:從宇宙大霹靂到今天的人類世界》,他在新作中將大歷史濃縮成冊,對讀者道盡一切的歷史。比爾蓋茲評道「這本書將讓你更加欣賞人類在宇宙中的地位」。

▼《事實真相》(Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think),由羅斯林(Hans Rosling)與其兒子、兒媳婦共著。羅斯林是已故瑞典物理學家與統計學家,曾於2012年獲選《時代雜誌》年度百大影響力人物。本書帶領讀者以一種突破性的方式了解世界的基本真理,更讓人們懂得如何將生活變好,本書也被比爾蓋茲評為「自己讀過最好的書之一」。

