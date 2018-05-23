今夏必讀的5本書 比爾蓋茲書單出爐

微軟共同創辦人比爾蓋茲。（美聯社）

2018-05-23 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎溽暑即將到來，微軟創辦人比爾蓋茲在個人網頁「Gates Notes」開出今夏推薦書單，這次上榜的書籍題材雖然較為深沉，其中不乏如「人類會在何處終結」與生死相關的大哉問，但比爾蓋茲也向讀者保證，「這些書本讀起來都很有趣，而且大部分篇幅都很短，請不要錯過」。

比爾蓋茲2018年夏季書單：

▼《李奧納多‧達文西》，由艾薩克斯（Walter Isaacson）所著。比爾蓋茲評道，達文西是他認為有史以來最迷人的人物之一，本書作者則是曾撰有《賈伯斯傳》的美國著名傳記作家艾薩克斯，後者在書中穿針引線，把達文西生命中不同的面向完整地集結成冊，並剖析其背後原因。

▼《萬物皆有因，與其餘我曾愛過的謊言（暫譯）》（Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved），由鮑勒（Kate Bowler）所著。這是比爾蓋茲今年書單中的唯一一本回憶錄，作者敘述被診斷出罹患末期大腸癌後的日子，以其神學院教授的身份，如何看待即將到來的死亡。

▼《林肯的中陰身》（Lincoln in the Bardo），由桑德斯（George Saunders）所著。中陰身又稱作中有、中陰，是佛教術語，意指生命在死亡之後，到下期生命開始之前的存在狀態，屬生命輪迴的一部份。這是本次書單中唯一一本小書，全書幾乎以對話體裁寫成，融合歷史、奇幻的敘事風格，探討生命深層的意義。

▼《起源故事：萬物大歷史（暫譯）》（Origin Story: A Big History of Everything），由克里斯蒂安（David Christian）所著。作者曾撰有《大歷史：從宇宙大霹靂到今天的人類世界》，他在新作中將大歷史濃縮成冊，對讀者道盡一切的歷史。比爾蓋茲評道「這本書將讓你更加欣賞人類在宇宙中的地位」。

▼《事實真相》（Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think），由羅斯林（Hans Rosling）與其兒子、兒媳婦共著。羅斯林是已故瑞典物理學家與統計學家，曾於2012年獲選《時代雜誌》年度百大影響力人物。本書帶領讀者以一種突破性的方式了解世界的基本真理，更讓人們懂得如何將生活變好，本書也被比爾蓋茲評為「自己讀過最好的書之一」。

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