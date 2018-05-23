Over My Dead Body！他連躲3發子彈 誓死守護LV包

2018-05-23 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州31歲男子克魯丁（Jerad Kluting）近日如往常般走路回家，沒想到途中卻遇上搶劫，強匪要求克魯丁交出手上的名牌LV包包，甚至連開好幾槍威脅，但克魯丁不忍辛苦賺錢買到的包包被搶走，一連躲過3槍，最後用生命成功守住心愛的包包。

綜合外媒報導，克魯丁返家路上遇到21歲的搶匪巴拉卡蒙特（Christian Steven Bracamontes），巴拉卡蒙特舉起槍指著克魯丁威脅他交出手上的LV包包，但他抵死拒絕「我那麼辛苦工作才買到這個LV包，對我來說意義重大」，搶匪一聽直接朝他開了3槍，所幸他3槍都閃過了。

巴拉卡蒙特搶劫失敗後被警方逮捕，事後克魯丁受訪時表示，事發突然，一瞬間搶匪就直接舉起槍，威脅他交出包包，這個LV包當初花了他1700美元（約新台幣5萬元），他在買這個包包前就渴望已久，是他努力工作才換來的，且已經停產了，好不容易才擁有，這個包包就是他的心血，對他來說意義重大，簡直代表了他的一切。

「要搶走包包除非我死了，否則休想！」他表示，搶匪前兩發子彈可能只是想嚇唬他，但第三發就是真要他的命，他感覺第三發子彈真的差點打中他，當時他嚇壞了，認為自己能躲開的確很幸運；他透露，如果下次不幸再遇到搶劫，應該會選擇交出包包。