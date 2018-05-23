韓國機場免稅食品 中國人最愛買這個....

2018-05-23 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國人最愛到韓國機場買的食品是什麼？他們竟然最愛買紅參。

根據《韓聯社》報導，新世界免稅店仁川機場分店今天發布資料，指出中國人在機場免稅店購買最多的食品是紅參精，因為中國人逐漸開始崇尚健康生活，因此將目光轉向健康食品紅參和紫菜商品上。

日本人在免稅店購買最多的則是紫菜，購買最多前五種食品中，除了蜂蜜黃油杏仁之外，其他都是紫菜類產品。

東南亞人則是最愛蜂蜜黃油杏仁、再來是蜂蜜黃油堅果禮盒，接著分別是紅參精、布朗尼和香蕉牛奶。