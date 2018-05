Xbox搭檔7年！2大叔現實中相見歡 網大讚：宛如兄弟！

2018-05-23 11:30

〔即時新聞/綜合報導〕夏威夷有2名中年男子,在「Xbox」遊戲中共同作戰長達7年,日前他們在現實世界中見面,2人感動相擁;事後其中一名男子的女兒,將照片分享至網路,引發網友熱議。

少女在推特分享照片,由照片可見,2名中年男子互相勾肩搭背,笑容相當燦爛;少女寫道「老爸剛剛和他一起玩Xbox長達7年的搭檔見面,2人開心到不行,我感動得要哭了」!

該文隨即引起熱烈討論,至今已有近5萬次轉貼,及21萬人喜歡;網友大讚2人宛如兄弟一樣,也有網友好奇他們究竟玩什麼遊戲?少女則回應,2人應該是玩《狙擊之神》(Sniper Elite)和《火線獵殺:先進戰士》(GRAW)。

My dad just met his buddy he's been playing Xbox with for 7 years in person and they couldn't be happier I'm crying ????❤️ pic.twitter.com/O0KXB8x8KQ