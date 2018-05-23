Xbox搭檔7年！2大叔現實中相見歡 網大讚：宛如兄弟！

2名中年男子互相勾肩搭背，笑容相當燦爛。（圖擷自推特）

2018-05-23 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷有2名中年男子，在「Xbox」遊戲中共同作戰長達7年，日前他們在現實世界中見面，2人感動相擁；事後其中一名男子的女兒，將照片分享至網路，引發網友熱議。

少女在推特分享照片，由照片可見，2名中年男子互相勾肩搭背，笑容相當燦爛；少女寫道「老爸剛剛和他一起玩Xbox長達7年的搭檔見面，2人開心到不行，我感動得要哭了」！

該文隨即引起熱烈討論，至今已有近5萬次轉貼，及21萬人喜歡；網友大讚2人宛如兄弟一樣，也有網友好奇他們究竟玩什麼遊戲？少女則回應，2人應該是玩《狙擊之神》（Sniper Elite）和《火線獵殺：先進戰士》（GRAW）。

My dad just met his buddy he's been playing Xbox with for 7 years in person and they couldn't be happier I'm crying ????❤️ pic.twitter.com/O0KXB8x8KQ — AB （@addeybartlett） 2018年5月18日