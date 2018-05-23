Google爆非法蒐集英440萬iPhone用戶個資

Google近日遭英國高等法院起訴，涉嫌非法蒐集英國440萬iPhone用戶個資，最高索賠額可達32億英鎊（約新台幣1286億元）。（法新社）

2018-05-23 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕在臉書爆出大批個資外洩遭濫用後，Google近日也遭英國高等法院起訴，涉嫌非法蒐集英國440萬iPhone用戶個資，最高索賠額可達32億英鎊（約新台幣1286億元）。

<>最高索賠額可達1286億元<>

《衛報》21日報導，訴訟團體「Google 你欠我們」（Google You Owe Us）21日在聽證會上指出，Google曾在2011年8月至2012年2月間，繞過蘋果iPhone瀏覽器「Safari 」的隱私設定，為廣告商蒐集、整理用戶個資。「Google 你欠我們」的代表律師湯姆林森（Hugh Tomlinson）表示，Google蒐集包括種族、身體和精神健康、政治傾向、性傾向、社會階層、金融、購物習慣和所在位置等資訊，並為廣告商整理出如「足球愛好者」、「時事愛好者」等分類以便廣告投放。

湯姆林森表示，有人早在2012年揭露Google用「Safari 」秘密蒐集用戶個資，而Google則以3950萬美元（約新台幣11.8億元）和解，且因此遭美國聯邦貿易委員會罰款2250萬美元（約新台幣6.72億元），並支付美國37個州各1700萬美元（約新台幣5.07億元）。

「Google 你欠我們」領導人洛伊德（Richard Lloyd）說，「Google的違法行為已影響英國數百萬人，我們要求Google受到法律追究」，據法庭文件，「Google 你欠我們」最多能求償32億英鎊。Google英國公關部總監普萊斯（Tom Price）則稱，「我們很重視用戶的隱私和安全，且已解決這件6年前的事件」，並稱將提供證據證明這場官司應當駁回。