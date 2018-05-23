川普：川金會可能延後甚至取消 暗批中國影響北韓

美國總統川普二十二日在白宮接待來訪的南韓總統文在寅時暗示，由於籌備工作不足以讓雙方在某些條件上達成協議，可能會延後舉行，甚至取消。（法新社）

2018-05-23 02:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對美國和北韓預定下月十二日在新加坡舉行的高峰會，美國總統川普二十二日在白宮接待來訪的南韓總統文在寅時暗示，由於籌備工作不足以讓雙方在某些條件上達成協議，可能會延後舉行，甚至取消。這是這場世紀峰會情勢混沌迄今最明確的跡象，但川普仍強調，北韓領導人金正恩對於去核化「是認真的」。

川普在橢圓形辦公室向媒體表示，他和金正恩的「川金會」有「很大機率」不會在六月十二日實現，「可能會延後一段時間」，「或許會換個時間」。他說，「我們希望滿足某些條件」，若此前提不存在，「我們不會舉行這場會議」。

川普說，他注意到金正恩在本月稍早前第二次訪問中國後，「態度有點變化」，「我不喜歡這樣」。川普還暗批中國：「當我想到我們和中國的貿易問題時，我也同時想到中國到底在北韓問題上發揮了什麼作用。」他呼籲中國國家主席習近平兌現其推動朝鮮半島無核化的承諾。川普日前曾暗示，金正恩近日態度丕變，可能是受到習近平影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方先遣人員已前往新加坡尋找適合舉行這場世紀峰會的場地，但川普部分幕僚私下透露，自從北韓上週發表嚴厲措辭，暗示朝方不會在威逼下承諾去核化，以及金正恩對去核化的定義令人質疑後，川金會成真的機率似乎愈來愈渺茫。

川金會若能順利舉行，將可能進一步推動朝鮮半島和平，終結爆發核戰的危險性；但若胎死腹中，恐將使和平解決北韓核武的可能性化為灰燼。面對平壤種種升高對立態勢的作為，川普說，他仍相信金正恩願意放棄核武，「我想他是認真的。我想他是真的非常認真的。」

川普也不忘向金正恩喊話：「北韓有機會成為一個偉大的國家」，「我想他們應該抓住這個機會」。美國官員稍早表示，川普仍堅持和金正恩會面，也沒有跡象顯示他準備取消會議，但最新發展令人擔心，這場會面成真的可能性恐怕不如預期。