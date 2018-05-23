川金峰會登場在即 川普面臨艱鉅挑戰

2018-05-23 01:04

〔中央社〕美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會即將於數週內登場，川普凝視尋思交易人的最恐怖惡夢：允諾多且兌現少。

美聯社報導，隨著川金新加坡峰會逼近，川普及其盟友日益憂心，他如何能在世界舞台締造勝利。川普無意退出，但苦於界定他在這場歷史性峰會的目標。上週，他在外交事務上的挫敗，招致新的批評。

華府智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）北韓問題專家暨美聯社平壤分社前主任李伊（Jean Lee）說：「我認為川普原以為他參加峰會能夠達成歷史性協議，但很明顯地，他逐漸明白一切並非如想像般容易。」

自吹是一流談判者的川普，聚焦總統規格的大政方針，但對實施細則力有未逮。

川普揚言對中國發動貿易戰，甫急踩煞車，宣布一項協議以降低美國對中國的貿易赤字─但細節不明。他日前退出伊朗核子協議─並未向盟邦說明未來如何做。他的中東和平計畫，進程落後數月之久，並面臨空前質疑聲浪。

外交關係協會（CFR）美韓政策計畫主任史奈德（Scott Snyder）表示，峰會存在一種風險，「來自於這種會議的儀式和歷史本質，得以壓過能夠做到的事」。

在勇氣本能驅策下，川普準備和外國領導人見面時，鮮少深究問題本質。

以川金峰會為例，知情人士指出，川普受到締造歷史協議的概念所鼓舞，以及有人倡言此舉可以贏得諾貝爾和平獎，也讓川普心癢癢，尤其是前總統歐巴馬在上任後不久就獲得諾貝爾和平獎，更令川普心嚮往之。

在公開場合中，川普維持一貫說法，他的目標是要看到朝鮮半島非核化。北韓已同意把核武計畫搬上談判桌，作為談判的條件。但對於界定何者是彼此都能夠接受的，雙方仍南轅北轍。