惡意犯規引眾怒 日美式足球選手致歉反控：教練下令的

日本大學與關西學院大學於本月6日進行美式足球賽，過程中，日本大學選手宮川泰介竟從後方惡意擒抱未持球的關西學院大學四分衛（見圖中紅圈處），並造成對方受傷。（圖擷自推特）

2018-05-23 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本大學與關西學院大學於本月6日進行美式足球賽，過程中，日本大學選手宮川泰介竟惡意擒抱未持球的關西學院大學四分衛，造成對方受傷，引發全日本怒火，宮川泰介為此出面致歉，但稱當時是總教練下令的。

日本大學與關西學院大學6日進行美式足球賽，關西學院大學四分衛在結束傳球後，竟遭宮川泰介從後方惡意擒抱撞倒在地，雖然四分衛沒有神經上的損傷，但惡意犯規的影片在網路上流傳後，引起日本全國怒火，日本大學美式足球隊總教練內田正人為此辭職，並向被害人道歉，但對於傳聞惡意犯規可能是教練授意，則予以否認。

不過，宮川泰介22日在東京召開的記者會上除了公開致歉，還指控當時隊上有名教練告訴他，如果他「撞倒對方的四分衛」，總教練內田正人就會讓他上場。宮川泰介自稱，自己因「缺乏勇氣」，最近沒能成為球隊先發陣容。宮川泰介在記者會上深深地彎腰鞠躬很長一段時間，周圍的媒體閃光燈閃個不停。

宮川泰介也指控，在上場前曾向總教練（內田正人）表示，「讓我上場打球，因為我會撞倒對方四分衛」。當時內田正人回應他：「如果你不這麼做就沒意義了。」

不過，對於媒體詢問未來發展，宮川泰介則回應說：「當然，我沒有權利繼續打美式足球，我也無意打球了，我不知道該怎麼辦。」