「LOVE」雕塑創作者 美普普藝術大師印第安那過世

印第安那最知名的作品就是「Love」塑像，其自1960年代誕生後，屢次出現在海報、唱片封面、衣服和珠寶上。（美聯社）

2018-05-23 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國普普藝術代表人物羅伯特．印第安那（Robert Indiana）19日離世，享壽89歲。他的代表作「Love」成為全球多個城市的知名公共藝術，台灣也有，就在台北101大樓外。

綜合外媒報導，印第安那的律師布蘭南（James Brannan）表示，印第安那1928年9月13日出生於美國印第安那州紐卡斯爾（New Castle），上週六因為呼吸衰竭，在距離美洲大陸15英里、緬因州海外偏僻小島Vinalhaven上的家中死去。

印第安那的友人們曾對他是否生活順遂表達擔憂，因為已經有一段時間沒有聽到這位隱居藝術家的消息。在他離世前一天，紐約市出現一件官司，指出印第安那被他的照顧者刻意孤立。

印第安那最知名的作品就是「Love」塑像，4個英文字母排2列，右上角的O傾斜。這項作品自1960年代誕生後，屢次出現在海報、唱片封面、衣服和珠寶上。它不只有一個版本，印第安那還用了不同媒介打造許多類似作品，有紅色、藍色和綠色版本。

印第安那經常抱怨，「Love」的成功毀了他在紐約藝術界的聲望。貝茲學院美術館（Bates College）館長米爾斯（Dan Mills）說，「Love」在流行文化中極具象徵性，「無論好壞，都會掩蓋他的一些其他貢獻。」