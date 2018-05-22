地中海飲食有妙用 美國研究：可降低空污相關致死機率

2018-05-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約大學（NYU）昨（21）日在加州聖地牙哥城，於2018美國胸腔學會年會（ATS）上發表的最新研究指出，地中海飲食法能幫助人們抵抗日漸嚴重的空氣污染問題，降低空污死亡率與心血管疾病發病率。

綜合外媒報導，這項研究由紐約大學醫學院博士生克里斯．琳姆（Chris C. Lim）帶領，他解釋，這項研究的出發點，「以前的研究表明，在飲食中添加抗氧化劑，可以緩解短時間內，暴露於高度污染之空氣中所產生的不利影響，但卻無探討飲食、健康與空氣污染三者間的關係」。

研究人員根據美國立衛生研究院（NIH）的數據，歷時17年研究超過50萬名民眾的飲食習慣，並監測他們所處環境的空氣狀況，這些民眾來自加州、北卡羅萊納州、紐澤西州、佛州、路易斯安那州、賓州此6州，以及亞特蘭大與底特律2城市。

研究發現，採用地中海式飲食法的人們，在二氧化氮暴露量提升10ppb（十億分率）時，死亡率上升2％，若是不採用，死亡率則是上升5％；採用地中海飲食法的人們，面對每立方公尺增加10微克的細懸浮微粒PM2.5時，因心血管疾病而死亡的機率提升5％，若不採用，死亡率則是增加17％。

地中海飲食法主要是多食用蔬果類，並以堅果等穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油，並對於黃油等飽和脂肪，以及紅肉、加工食品、汽水、糖均呈極低度攝取。