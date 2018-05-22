美軍加強應對中國 太平洋司令部可能改名…

美國川普政府正在考慮將擁有駐日美軍、駐韓美軍的太平洋司令部改名，新名稱可能是「印度太平洋司令部」。（法新社）

2018-05-22 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府正在考慮將擁有駐日美軍、駐韓美軍的太平洋司令部改名，新名稱可能是「印度太平洋司令部」，這可能是基於川普政府所提出的「開放的印度太平洋地區」構想，反映出當局重視應對加強海洋活動的中國。

綜合外媒報導，美國五角大廈發言人、陸軍上校曼寧（Rob Manning）週一（21日）在記者會上並沒有透露名字變更的細節，「我可以告訴你的是，如你所知，任何名稱改變的意義都在於更全面地表現責任。」他也說，如果改名，管轄地區等並無變化。

《共同社》指出，華盛頓當局擬在5月底前舉行的太平洋司令部司令交接儀式上公布新名稱，目前正在就此進行調整。

現任太平洋司令部哈里斯（Harry Harris）已被提名為駐韓大使，接任者是海軍艦隊司令部司令戴維森（Phil Davidson），他曾表達了對中國威脅增大的危機感，並提到加強部隊的必要性。

太平洋司令部負責印度以東除美國大陸沿岸地區以外的太平洋地區，司令部設在夏威夷，是目前美軍9個聯合司令部中規模最大、責任區最廣的一個，負責應對北韓核武與導彈開發，以及中國在南海建設軍事基地。