Google捨棄座右銘 「不作惡」行為準則遭淡化

今年4月Google重新修訂行為準則後，就將「不作惡」一詞改到準則的最後一句，明顯失去行為準則的核心地位。（彭博）

2018-05-22 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕「不作惡」（Don't Be Evil）是Google（谷歌）最出名的行為準則之一，爲其企業文化紮下根基。不過這個廣為人知的座右銘，近日卻被Google從企業行為準則中悄悄移到最後一段，似乎有意淡化。

綜合媒體報導，Google自2000年起將「不作惡」確立為公司的行為準則，「不作惡」也自始成為Google品牌形象的一部分，這句話甚至成了總部員工班車的WiFi密碼。

不過，今年4月Google重新修訂行為準則後，就將「不作惡」一詞改到準則的最後一句，明顯失去行為準則的核心地位。

根據數位備份服務（Internet Archive）旗下的「Wayback Machine」計畫網站，4月21日的備份資料顯示，「Don't be evil」當時仍出現在行為準則的一、二段。如今，卻被從第一段中移除，第二段的文字也被改成「Google行為守則是實現Google價值的手段之一」等含糊不清的措詞。根據Wayback Machine的資料，至少在5月4日就已經被更改。

Google會將「不作惡」字句淡化，早有端倪。Google於2015年10月改組成立Alphabet時，行為守則就已經不再提及「不作惡」，而是改為「做對的事」（Do the right thing）。

Google或母公司Alphabet方面，目前並未對行為守則內容調整做出回應。