全球最高齡產婦？ 墨西哥70歲婦宣稱已懷孕6個月

2018-05-22 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名70歲婦人近日宣稱自己已經懷孕6個月，而這是她的第8個孩子，如果情況屬實並順利生產，她可能成為全球最高齡的產婦。

綜合外媒報導，住在墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）馬薩特蘭市（Mazatlan）的德拉盧思（Maria de la Luz）向記者出示了超音波照片，說自己已經懷有6個月身孕，「他們告訴我是個女孩，看，你可以看到她的小臉。」

德拉盧思並未透露任何懷孕的細節，包括她是否接受體外人工受孕或其他類似手術，僅說她在3個月前才首次懷疑自己懷孕了，她的腿受傷、頭暈又嘔吐，在私人診所和公立醫院做了10次超音波才確定懷孕，「醫生們都難以置信。」

如果懷孕狀況屬實，小女孩也順利出生，70歲的德拉盧思將超越西班牙婦人瑪麗亞·拉拉（Maria del Carmen Bousada de Lara），成為全球最高齡的產婦。

金氏世界記錄網站顯示，2006年12月，當時年齡為66歲358天的瑪麗亞·拉拉剖腹產下2個男嬰，這對早產的雙胞胎每個體重約為1600公克。瑪麗亞·拉拉已在2009年7月癌逝。

2016年，印度一名自稱72歲婦人經人工生殖技術而剖腹產子，但因這名女性沒有出生證明，無法確定年齡，因此未能確認是全球最高齡的產婦。