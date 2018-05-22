乞討或露宿街頭罰4萬還要坐牢 英政府挨批「不人道」

英國的街友數量相當多，就算是在前幾日哈利王子與梅根的婚禮現場附近，也能看到相當多的街友與慶祝的人潮互相閃避、共存。（歐新社）

2018-05-22 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國的街友數量相當多，就算是在前幾日哈利王子與梅根的婚禮現場附近，也能看到相當多的街友與慶祝的人潮互相閃避、共存。但英國2014年通過的「公共空間保護令」（PSPO），卻讓這些無家可歸的人們時刻冒著被徵收巨額罰款與被捕入獄的風險。

根據英國《衛報》報導，英國於2014年通過的「公共空間保護令」實施至今，近日英國街頭有越來越多無家可歸的人因為睡在路邊或乞討，被安上罪名並罰款，法案實施至今已有至少51名街友遭到罰款，且付不出高達1000英鎊（約新台幣4萬元）的罰金。

1名英國街友只因為在街邊睡覺時，1個孩子在他的睡袋裡投了2歐元，而被罰款105歐元，另外1名街友則是僅僅因為在街頭乞討，就被判入獄服刑4個月。不少街友都認為「公共空間保護令」讓他們壓力很大，必須注意只能在監視器看不到的地方休息。

英國慈善團體抨擊這項法令「荒謬且不人道」，弱勢群體不應該因為貧窮而被罰款，狠批英國政府只是將街友「推給司法系統」，無法實際地讓街友們不再露宿街頭，顯然是濫用權力。

根據統計，過去3年以來，英國街友的數量創下歷史新高，增加了73%，儘管有7成的英格蘭地方政府正致力幫助街友們尋找住處，但還是有近9成的街友表示很難找到合適的住所。