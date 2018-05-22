全球看見台灣！小5生編碼創遊戲 獲麻省理工官網推薦

2018-05-22 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕來自新北市的11歲小5學生「Derek」所創造的4套遊戲獲得逾1萬名玩家關注，且每套遊戲都獲得美國麻省理工學院（MIT）在官網「SCRATCH」上推薦，包括他的最新作品「Creature Escape 3」。

綜合媒體報導，小5學生「Derek」所創作的遊戲均以幾何圖形、向量等數學概念為基礎，他的前3部作品「Traffic」、「Creature Escape」、「Creature Escape2」，係讓玩家在遊戲中躲避來自敵人的攻擊，隨著遊戲時間增長累積分數，看似簡單的遊戲卻讓玩家們要動腦才能獲得高分。

「Derek」創作的遊戲讓全球孩童玩家為之瘋狂，他的處女作「Traffic」於2017年推出，為他累積超過2989名死忠粉絲，到最新作品「Creature Escape 3」已有超過4000名粉絲成為他的忠實玩家，在最新遊戲中，玩家必須用游標控制淺藍色圓圈，閃避來自其他敵人的攻擊，相當刺激。

麻省理工學院的「SCRATCH」網站為複合式社群網站，係讓來自全球各地的孩童使用程式碼編寫自己的遊戲軟體，或是創作動畫與手機APP，目前在全球用戶逾250萬，且有逾2800萬筆程式被創造，「Derek」為讓他的遊戲立足全球，因此均以英文版呈現，別具用心。

玩遊戲請點此：

「Creature Escape 3」